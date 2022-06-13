Російські окупанти через своїх пропагандистів вже погрожують форсувати Сіверський Донець. Переправитися на інший берег річки їм треба для того, шоб могти продовжити наступ на Донбас також з північно-східної сторони.

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Саме через це вони обстрілюють села на березі річки. Та позиції українських сил поруч. Для прикладу, 12 червня противник здійснив обстріли позицій наших військ у районі села Маяки, що на 10 кілометрів північніше Слов’янська. А також села Серебрянка, що на 5 кілометрів північно-східніше Сіверська. Обидва села – на березі річки Сіверський Донець.

У речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника спитали, чи утримують українські військові ситуація навколо річки. Він запевнив, що сили оборони України поки все тримають під контролем.

Водночас Олександр Мотузяник відзначив і важкі погодні умови, які зараз склалися навколо цієї річки. Через спеку, річка мліє, через що зменшується її глибина. Відтак ворог має шанси здійснити переправу.

"Наші підрозділи, які ведуть там оборону, також враховують цей момент. І там, де можливий прорив противника чи спроба форсувати Сіверський Донець, ми підсилюємося. Більше інформації я сказати не можу", – відповів речник Міноборони України.

До цього інформацію про падіння рівня води в річці підтвердив і очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, вода опустилася приблизно на три метри. І в деяких місцях вже виступила з під води російська техніка, яка потонула під час попередніх невдалих спроб форсувати річку.

Невдалі спроби форсувати Сіверський Донець

Річка Сіверський Донець тече територією України в Харківській, Донецькій та Луганській областях з північного заходу на південний схід. Вона доволі звивиста, з крутими берегами, які порослі густим лісом.

В багатьох місцях саме по річці зараз є лінія фронту. Окупанти перебувають на північній стороні, а українські сили – на південній.

Російські загарбники неодноразово намагалися форсувати Сіверський Донець. Найбільш відома спроба – біля села Білогорівка. Якби спроби виявилася вдало, вони могли б вийти на трасу Лисичанськ – Бахмут та "перерізати" її. А відтак і домогтися оточення Лисичанська та Сєвєродонецька.

Та спроби, які були здійснені на початку травня не лише виявилися невдалими, але й катастрофічними для російської армії. Під час форсування річки українські військові накрили їх вогнем, знищивши близько сотні одиниць військової техніки, включно з танками та катерами. Кількість загиблих та поранених окупантів, за приблизними підрахунками, була понад п'ять сотень.

Після цього окупанти намагалися форсувати річку і в інших місцях. Але спроби були невдалі. Саме річка з українськими військовими й стоїть на перешкоді подальшого просування російської армії.

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