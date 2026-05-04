В Херсоне из-за ситуации с безопасностью остановили движение троллейбусов: пока будет действовать ограничение

В Херсоне временно приостановлена работа троллейбусов из-за ухудшения ситуации с безопасностью в районе их дислокации. Ограничения будут действовать ориентировочно до 10 мая.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Что известно об остановке электротранспорта в Херсоне?

Как сообщается, троллейбусы не будут курсировать ориентировочно в течение недели – с 4 мая и до 10 мая. Жителей просят учитывать эти изменения при планировании поездок и пользования городским транспортом.

Какая ситуация в Херсоне?

Войска России массированно атакуют город и пригород, в частности поселок Инженерное, применяя дроны и авиабомбы. 3 мая зафиксировано попадание в гражданский автомобиль и машину медиков – в результате удара есть погибший и пятеро раненых.

Оккупанты целенаправленно бьют по служебному транспорту и коммунальной технике. В результате атак повреждены жилые дома, агропредприятие и объекты коммунальной собственности. Кроме того, в Днепровском районе города регулярно фиксируются удары вражеских беспилотников.

К слову. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что российские оккупанты продолжают обстреливать регулярно Херсонскую область. Известно, что даже во время пасхального перемирия осуществляли атаки и подавали это, как якобы атаки украинских военных.

Что известно об атаках на украинские города?

В Лозовой на Харьковщине вражеский дрон попал в многоэтажку, повредив дом и выбив окна в квартирах. В результате атаки пострадала 42-летняя женщина, которая испытала острую реакцию на стресс. По факту удара открыто производство как по военному преступлению.

На Днепропетровщине 3 мая враг более 20 раз атаковал три района дронами и артиллерией, вызвав масштабные разрушения инфраструктуры. В Синельниковском районе возник пожар, на Никопольщине повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и спасательное подразделение, а в Криворожском районе также зафиксированы разрушения. Кроме того, медицинскую помощь получила 41-летняя женщина, которая пострадала во время предыдущего обстрела.

В ночь на 4 мая Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками, под ударом оказалась Шостка в Сумской области. В городе повреждены многоэтажные и нежилые здания, а также магазин, административное здание, автомобиль и отделение почты. По данным ОВА, в Шосткинской общине ранения получили женщины 39, 75 и 77 лет.