Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что в течение последних суток были сообщения как об обстрелах из РСЗО, так и удары FPV-дронами.
Что известно об обстрелах Херсонщины?
По словам журналистки, оккупанты, по-прежнему, разворачивают свое вооружение и обстреливают левобережье Херсонщины. Конечно, они рассказывают о том, что удары якобы осуществляют "украинские подразделения". Все это происходило как в предыдущие дни, так и сегодня, 12 апреля.
Не прекращались вражеские атаки и по Херсону. Враг запускает беспилотники, с которых сбрасывают взрывчатку и различного типа мины.
В общем обстрелы продолжаются. Они не такие мощные, как это было, например, день назад. Тогда за 30 минут до перемирия россияне обстреляли троллейбусы. Тогда погиб водитель,
– рассказала Вирлич.
Ситуация в Херсоне: последние новости
- Россияне обстреливают Херсон и окрестности фактически каждый день. Так, 7 апреля оккупанты несколько раз ударили по городу управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, в результате атак были как пострадавшие, так и погибшие.
- В ГСЧС Херсонщины сообщили, что Россия начала использовать новые мины под названием "Пряник". Пресофицер Нацполиции Херсонской области Андрей Кованый рассказал, чем они отличаются от мины-лепестка.
- 4 апреля враг обстрелял остановку общественного транспорта в Корабельном районе Херсона. В результате обстрела погибла женщина, а еще два человека – пострадали. Впоследствии оккупанты повторно ударили по этому месту, в результате чего получил ранения 24-летний фельдшер.