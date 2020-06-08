Тропический шторм Кристобаль бушует в США: затопленные дороги – фото-видео
Тропический шторм Кристобаль, сформировавшийся над Мексиканским заливом, достиг юго-восточного побережья США. Больше всего от стихии пострадали Луизиана и Миссисипи: там затопило дороги, а тысячи людей – без электричества.
Попередження про тропічну бурю пролунало 7 червня від південно-центральної Луїзіани на заході до кордону Алабами та Флориди на сході, повідомляє Daily news.
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Напередодні в Новому Орлеані видали наказ про добровільну евакуацію населення.
Максимальна швидкість вітру всередині атмосферного явища перевищує 23,8 метра на секунду, він рухається на північ зі швидкістю 3 метри на секунду.
На фото та відео, які користувачі публікують у соцмережах видно, як машини рухаються у воді. Водіїв попередили про небезпеку пересування в таких умовах. Деякі шосе перекривають за вказівкою місцевої влади.
У найближчу добу шторм спричинить потужні зливи у регіоні, які можуть призвести до повеней в долині річки Міссісіпі в штатах Луїзіана, Міссісіпі та Арканзас. Ці регіони вже зіткнулися із надмірними дощами протягом травня.
Наслідки потужного шторму Крістобаль у США / Фото The Associated Press
Тропічний шторм Крістобаль вирує у США / Фото AP
Наслідки урагану, породженого штормом Крістобаль, штат Флорида / SOPA Images
Стихія також вирує у мексиканському штаті Юкатан. Майже 2 тисячі місцевих жителів евакуювали з потерпілих населених пунктів, людей направили до тимчасових притулків. У регіоні тривають тропічні зливи.
Нищівний шторм у Центральній Америці
А у Центральній Америці вирує тропічний шторм "Аманда". Його наслідки вже відчули Сальвадор, Гондурас та Гватемала. Через негоду загинули вже 26 людей.