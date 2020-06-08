Тропический шторм Кристобаль, сформировавшийся над Мексиканским заливом, достиг юго-восточного побережья США. Больше всего от стихии пострадали Луизиана и Миссисипи: там затопило дороги, а тысячи людей – без электричества.

Попередження про тропічну бурю пролунало 7 червня від південно-центральної Луїзіани на заході до кордону Алабами та Флориди на сході, повідомляє Daily news.

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Напередодні в Новому Орлеані видали наказ про добровільну евакуацію населення.

Максимальна швидкість вітру всередині атмосферного явища перевищує 23,8 метра на секунду, він рухається на північ зі швидкістю 3 метри на секунду.

Tropical Storm #Cristobal has put much of Grand Isle, LA under water which "backed" in from Barataria Bay. The pumps that aren't submerged are up and running but it may take several days to get all of it off the streets. We're live on @weatherchannel #Flood @NWSNewOrleans pic.twitter.com/ZRqDBQlc8K — Mike Seidel (@mikeseidel) June 7, 2020

Parish President Guy McInnis and CAO Ronnie Alonzo leave #Hopedale marina in #highwater vehicles as they continue to survey #Cristobal Water has risen about 8 inches in the last hour #stayhome and #staysafe @NWSNHC @weatherchannel @NWSNewOrleans pic.twitter.com/07H1edt4GV — St. Bernard Parish (@StBGov) June 7, 2020

Flooding from #Cristobal already making portions of Highway 90 in #Biloxi nearly impassable.

Remember #TurnAroundDontDrown

I’ll see you on @weatherchannel starting at 4-10pm CT pic.twitter.com/idNyrt8V6U — Felicia Combs (@FeliciaCombsTWC) June 7, 2020

На фото та відео, які користувачі публікують у соцмережах видно, як машини рухаються у воді. Водіїв попередили про небезпеку пересування в таких умовах. Деякі шосе перекривають за вказівкою місцевої влади.

У найближчу добу шторм спричинить потужні зливи у регіоні, які можуть призвести до повеней в долині річки Міссісіпі в штатах Луїзіана, Міссісіпі та Арканзас. Ці регіони вже зіткнулися із надмірними дощами протягом травня.



Наслідки потужного шторму Крістобаль у США / Фото The Associated Press



Тропічний шторм Крістобаль вирує у США / Фото AP



Наслідки урагану, породженого штормом Крістобаль, штат Флорида / SOPA Images

Стихія також вирує у мексиканському штаті Юкатан. Майже 2 тисячі місцевих жителів евакуювали з потерпілих населених пунктів, людей направили до тимчасових притулків. У регіоні тривають тропічні зливи.

Нищівний шторм у Центральній Америці

А у Центральній Америці вирує тропічний шторм "Аманда". Його наслідки вже відчули Сальвадор, Гондурас та Гватемала. Через негоду загинули вже 26 людей.