Тропічний шторм Крістобаль вирує у США: затоплені дороги – фото, відео
Тропічний шторм Крістобаль, який сформувався над Мексиканською затокою, досягнув південно-східного узбережжя США. Найбільше від стихії постраждали Луїзіана та Міссісіпі: там затопило дороги, а тисячі людей – без електрики.
Попередження про тропічну бурю пролунало 7 червня від південно-центральної Луїзіани на заході до кордону Алабами та Флориди на сході, повідомляє Daily news.
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Напередодні в Новому Орлеані видали наказ про добровільну евакуацію населення.
Максимальна швидкість вітру всередині атмосферного явища перевищує 23,8 метри на секунду, він рухається на північ зі швидкістю 3 метри на секунду.
У найближчу добу шторм спричинить потужні зливи у регіоні, які можуть призвести до повеней в долині річки Міссісіпі в штатах Луїзіана, Міссісіпі та Арканзас. Ці регіони вже зіткнулися із надмірними дощами протягом травня.
Наслідки потужного шторму Крістобаль у США / Фото The Associated Press
Тропічний шторм Крістобаль вирує у США / Фото AP
Наслідки урагану, породженого штормом Крістобаль, штат Флорида / SOPA Images
Нищівний шторм у Центральній Америці
А у Центральній Америці вирує тропічний шторм "Аманда". Його наслідки вже відчули Сальвадор, Гондурас та Гватевала. Через негоду загинули вже 26 людей.