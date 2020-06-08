Тропічний шторм Крістобаль, який сформувався над Мексиканською затокою, досягнув південно-східного узбережжя США. Найбільше від стихії постраждали Луїзіана та Міссісіпі: там затопило дороги, а тисячі людей – без електрики.

Попередження про тропічну бурю пролунало 7 червня від південно-центральної Луїзіани на заході до кордону Алабами та Флориди на сході, повідомляє Daily news.

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Напередодні в Новому Орлеані видали наказ про добровільну евакуацію населення.

Максимальна швидкість вітру всередині атмосферного явища перевищує 23,8 метри на секунду, він рухається на північ зі швидкістю 3 метри на секунду.

Tropical Storm #Cristobal has put much of Grand Isle, LA under water which "backed" in from Barataria Bay. The pumps that aren't submerged are up and running but it may take several days to get all of it off the streets. We're live on @weatherchannel #Flood @NWSNewOrleans pic.twitter.com/ZRqDBQlc8K — Mike Seidel (@mikeseidel) June 7, 2020

Parish President Guy McInnis and CAO Ronnie Alonzo leave #Hopedale marina in #highwater vehicles as they continue to survey #Cristobal Water has risen about 8 inches in the last hour #stayhome and #staysafe @NWSNHC @weatherchannel @NWSNewOrleans pic.twitter.com/07H1edt4GV — St. Bernard Parish (@StBGov) June 7, 2020

Flooding from #Cristobal already making portions of Highway 90 in #Biloxi nearly impassable.

Remember #TurnAroundDontDrown

I’ll see you on @weatherchannel starting at 4-10pm CT pic.twitter.com/idNyrt8V6U — Felicia Combs (@FeliciaCombsTWC) June 7, 2020

У найближчу добу шторм спричинить потужні зливи у регіоні, які можуть призвести до повеней в долині річки Міссісіпі в штатах Луїзіана, Міссісіпі та Арканзас. Ці регіони вже зіткнулися із надмірними дощами протягом травня.



Наслідки потужного шторму Крістобаль у США / Фото The Associated Press



Тропічний шторм Крістобаль вирує у США / Фото AP



Наслідки урагану, породженого штормом Крістобаль, штат Флорида / SOPA Images

Нищівний шторм у Центральній Америці

А у Центральній Америці вирує тропічний шторм "Аманда". Його наслідки вже відчули Сальвадор, Гондурас та Гватевала. Через негоду загинули вже 26 людей.