В Тростянце из-за оставленных россиянами мин и растяжок погибли уже 5 детей

Покидая захваченные города, российские военные массово минируют территории. Из-за таких действий врага в Тростянце на Сумщине погибли уже 5 детей.

Вчера, 16 апреля, на растяжке подорвался местный житель, вышедший в лес погулять с собакой. Об этом рассказал мэр Юрий Бова, сообщает 24 канал.

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Собака выбежала за пределы дороги и зацепила растяжку. К счастью, мужчина выжил.

Таких случаев очень много. У нас уже погибли от попадания на мины и разные растяжки 5 детей. Есть также раненные. Таких предметов еще достаточно много,

– отметил Бова.

Он добавил, что чаще всего оккупанты минировали блокпосты и места, где была техника.

Сейчас в городе еще много дорог, которые не проверили, поэтому специалисты работают без выходных.

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