В Тростянце оккупанты контролируют станцию скорой и не позволяют хоронить умерших

Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что оккупанты продолжают совершать преступления против мирного населения. В частности, контролируют станцию скорой помощи.

В своем телеграм-канале Людмила Денисова подчеркнула, что российский терроризм не знает границ.

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Оккупанты захватили подстанцию скорой помощи

Омбудсмен подчеркнула, что агрессор буквально проводит геноцид жителей города Тростянец Сумской области.

Известно, что российские войска контролируют подстанцию скорой помощи. Кроме того, они не позволяют медикам выезжать на вызовы. За неповиновение, предупреждают оккупанты, – будут расстреливать на месте. Также не пропускают скорую помощь из других населенных пунктов.

Захватнические войска не предоставляют возможности хоронить умерших, которые находятся просто на улицах, в больницах. Идут постоянные обстрелы города со стороны агрессора,

– подчеркнула она.

Не пренебрегают оккупанты и мародерством. Они ограбили все продуктовые магазины, поэтому у горожан нет возможности купить еду. В самом Тростянце работают снайперы, а российские военные постоянно обыскивают дома мирных жителей.

Людмила Денисова подчеркнула, что своими действиями Россия продолжает совершать военные преступления на территории Украины. А в самом Тростянце уже создали гуманитарную катастрофу, не позволяя жителям эвакуироваться, а также получать продукты, лекарства и прочее.

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