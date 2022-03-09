В Тростянце погибли трое гражданских, еще три человека травмированы

Мэр Тростянца Юрий Бова сообщил, что в общине погибли трое граждански . Среди них ребенок 2008 года. Они погибли в результате взрыва снаряда.

По словам городского головы Тростянца, в город из-под Сум стянули сотни единиц вражеской техники. Российские военные из центра города, с вокзала, открыли хаотический огонь в сторону Великой Писаревки, других сел и по микрорайонам города.

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К сожалению, трое гражданских погибли (из них один ребенок 2008 года рождения), которые почему-то оказались возле транспортной проходной Электробытприбора и умерли от взрыва снаряда. Еще одному человеку сейчас делают операцию в нашей больнице,

– сообщает городской голова.

Трое пострадавших от осколков из разных частей города также находятся в больнице, где им оказывают помощь.

Также Бова призвал горожан не выходить из дома, а в случае выстрелов спускаться в подвалы, где и переждать боевые столкновения.

Последствия обстрелов / Фото фейсбук Юрий Бова

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