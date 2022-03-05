В Тростянке на Сумщине оккупанты угрожают расстрелять медиков

Тростянец Сумской области полностью захвачен российскими войсками. Оккупанты обращаются с местными по-варварски и угрожают расстреливать медиков.

Об этом сообщили источники 24 каналу в Сумской ВГА.

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Оккупанты контролируют подстанцию скорой помощи, а бригаде не позволяют выезжать на вызовы к мирному населению. Пропускают скорые только к детям и только в экстренных случаях.

Медиков предупредили – если они самостоятельно попытаются уехать, их расстреляют. В то же время бригады скорых из других населенных пунктов враг в Тростянец не пускает.



Оккупанты в Тростянце / Фото 24 каналу

Кроме того, оккупанты ограбили все магазины, так что местному населению негде приобрести продукты и товары даже первой необходимости.

По городу постоянно проводят обыски, работают снайперы. Попасть в Тростянец, доставить необходимое и оказать какую-либо помощь пока нет никакой возможности.



Вражеская техника в Тростянце / Фото 24 каналу

Добавим, что с начала нового российского вторжения враги постоянно атакуют Ахтырку в Сумской области. Оккупанты в течение 5 марта проводили авиабомбардировки.

Ранее Советник Офиса Президента Алексей Арестович подчеркнул, что во всей Сумской области оккупанты смогли захватить только один город – Тростянец. По его словам, на Сумщину наступало элитное подразделение оккупантов, которое уже похоронено на ее полях.

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