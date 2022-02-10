Трубицын находится в СИЗО: ему вручают подозрение
10 февраля 2022 , 13:42Читати новину українською
Депутат от "Слуги народа", которого поймали на взятке, Владислав Трубицын находится в СИЗО. Вскоре ему должны объявить о подозрении.
Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук во время брифинга, передает 24 канал.
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Как объяснил Грищук, впоследствии прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения Трубицыну.
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