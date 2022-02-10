Трубицын находится в СИЗО: ему вручают подозрение

10 февраля 2022 , 13:42
Читати новину українською

Депутат от "Слуги народа", которого поймали на взятке, Владислав Трубицын находится в СИЗО. Вскоре ему должны объявить о подозрении.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук во время брифинга, передает 24 канал.

Важно Скрыться не смог: НАБУ задержала депутата Киевсовета от "слуг" Трубицына

Как объяснил Грищук, впоследствии прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения Трубицыну.

Новость дополняется...

Автор: Альона Захарова