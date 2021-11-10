Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что в ночь на 10 ноября несколько мигрантов таки прорвались сквозь границу.

Больше об этом Несколько десятков мигрантов прорвались на территорию Польши: некоторым удалось скрыться

Однако, как заверил Блащак, всех, кто незаконно пересек белорусско-польскую границу, удалось арестовать.

Это была не мирная ночь, действительно было много попыток прорвать польскую границу. Из того, что я слышал, всех прорывавшихся арестовывали,

– сказал глава минобороны Польши.

Мигранты сменили тактику

Блащак отметил, что теперь действия тех, кто атакует польскую границу, выглядят несколько иначе.

"Если 2 дня назад у нас была одна большая группа, сосредоточенная возле "Кузьницы" и была попытка пересечь границу, то сейчас мы имеем дело с меньшими группами, хотя и многочисленными. Они атакуют польскую границу одновременно в нескольких местах", – пояснил он.

По его словам, группировка военных на границе с Беларусью увеличена с 13 до 15 тысяч.

Беспокойная ночь на границе с Польшей: смотрите видео

С чего все началось

8 ноября из Беларуси на границу с Польшей отправилась огромная колонна мигрантов. Ситуацией обеспокоены Еврокомиссия и НАТО.

В Альянсе обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз. Сам Лукашенко возлагает вину на западные государства.

В чем обвиняют режим Лукашенко

Запад уверен, что тысячи выходцев из Ирана, Ирака и Сирии организованно свезли на границу, чтобы затем вытеснить их на территорию Евросоюза. Такое решение, как считают, принял президент Беларуси.

Сам Лукашенко заявил, что транзит беженцев совершает некая "европейская мафиозная структура". И предостерегал Польшу от провокаций на границе, куда и Варшава, и Минск стянули войска.