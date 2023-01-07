Трудные кровопролитные бои, – Череватый рассказал о ситуации в Соледаре

В Соледаре Донецкой области 7 января идут тяжелые бои. Только с начала суток зафиксировали 76 обстрелов и 10 боевых столкновений.

ВСУ отражают атаки россиян. Делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальный ущерб. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Соледар – под нашим контролем

Украинские защитники пытаются выровнять тактическое положение. Однако Череватый подчеркнул, что Соледар находится под контролем Украины.

Там (в Соледаре – 24 Канал) идут тяжелые кровопролитные бои,

– рассказал спикер.

Тактика оккупантов не изменилась. Они массированно бросают в бой много личного состава. Следовательно, у захватчиков получилось несколько продвинуться.

Украинские защитники знают, что делать

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко также подтвердил, что в Соледаре идут тяжелые бои. Командование принимает меры, чтобы восстановить положение. Однако чиновник отметил, что ВСУ точно знают, что делать.

Бойцы 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметили, что в Бахмутском и Соледаре ситуация не такая, как пишут пропагандисты. Хотя у оккупантов действительно есть продвижение. Защитники добавили, что там действительно идут тяжелые бои.

Россияне могли переключиться на Соледар

Россияне в течение нескольких месяцев пытались захватить Бахмут на Донетчине. Однако у врага ничего не вышло.

Специалисты американского Института изучения войны констатировали, что захватчики сосредоточили силы на штурме другого населенного пункта. Вероятно, говорится о Соледаре. Бои и обстрелы 7 января тоже свидетельствуют об этом.