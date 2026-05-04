Действительно ли трудовые мигранты нужны Украине: член Совета Нацбанка дал четкий ответ

В Украине действительно фиксируют нехватку работников, которая углубляется на фоне полномасштабной войны. Есть разные варианты, как решить эту проблему.

Экономист, член Совета Нацбанка Украины Василий Фурман рассказал 24 Каналу, что дефицит рабочих рук в Украине действительно существует. По его мнению, это вполне обычная практика во всем мире, когда привлекают иностранных граждан на работу. Эта проблема станет особенно актуальной, когда начнется послевоенное восстановление. Украина будет нуждаться в значительных трудовых ресурсах.

Как еще бороться с дефицитом рабочей силы?

По словам Фурмана, бесспорно, не стоит ориентироваться только на мигрантов. Сейчас, по разным данным, около 5 – 6 миллионов украинцев выехали с начала полномасштабной войны. Государство должно делать все возможное, чтобы они захотели вернуться домой.

Мы понимаем, что все не вернутся. Поэтому важно внедрять государственные программы, чтобы привлекать украинцев, которые выехали за границу. Также нужно внедрять программы для привлечения граждан других стран. Это поможет, в частности, быстрыми темпами развивать государство после войны,

– сказал Фурман.

При этом ситуация не становится хуже. По крайней мере в течение последних двух месяцев индекс деловых ожиданий бизнеса повышается. Это свидетельствует, что бизнес имеет лучшие ожидания по развитию в этом году. Хотя бизнес подтверждает, что дефицит рабочей силы существует.

Обратите внимание! Руководитель Государственной службы статистики Арсен Макарчук дефицит рабочих рук в Украине сейчас составляет около 2 миллионов человек.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в Украине могут пересмотреть список так называемых "рисковых стран". Все для того, чтобы бизнесу было легче нанимать иностранных работников. При этом он признает, что нельзя забывать о безопасности и социальных рисках. Есть понимание, что иностранцы могут использовать официальное трудоустройство только для того, чтобы въехать в Украину.

Не все поддерживают ввоз трудовых мигрантов

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев не поддерживает идею привлечения трудовых мигрантов в Украину. Несмотря на рабочие руки, нельзя забывать о языковых, правовых и культурных барьерах. Также мигранты не всегда настроены работать. По его мнению, нужно стимулировать украинцев возвращаться домой. Есть ключевые вопросы, которые нужно решить – жилье и работа.

Эксперт по рынку труда Василий Воскобойник подтверждает, что нехватку людей сейчас испытывают фактически во всех секторах экономики. По его мнению, трудовые мигранты смогут частично побороть проблему дефицита на рынке труда. Но вместе с тем нужно иметь четкие и жесткие условия депортации в случае нарушения украинского законодательства.