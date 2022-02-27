Труханов и Гриневецкий подрывают оборону Одесской области, – Стерненко

Сергей Стерненко заявил, что мэр Одессы Геннадий Труханов и глава ОГА Одесской области Гриневецкий осуществляют подрывную деятельность, направленную против обороны региона.

По словам активиста, они отказываются содействовать силам территориальной обороны в обеспечении. Добровольцы должны сами закрывать все потребности.

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Стерненко предостерег, что это только часть саботажа.

Еще до этой атаки РФ я предупреждал, что они так будут действовать. Потому что Труханов – россиянин, поддержавший оккупацию Крыма. Потому что Гриневецкий за второй государственный язык русский, против НАТО и отрицал факт российской агрессии,

– подчеркнул активист.

Зеленского просят уволить Гриневецкого

Стерненко отметил, что с Трухановым разобраться успеют. Однако более важной фигурой для обороны региона сейчас является глава ОГА.

Поэтому активист призвал президента Зеленского немедленно сменить Гриневецкого. Его назначение было огромной ошибкой, которая сейчас наносит ущерб обороне государства.



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