За словами активіста, вони відмовляються сприяти силам територіальної оборони у забезпеченні. Добровольці мусять самі закривати усі потреби.

До речі В Арциз на Одещині окупанти запустили ракету: нещодавно в місті звучала тривога

Стерненко застеріг, що це тільки частина саботажу.

Ще до цієї атаки РФ я попереджав, що вони так діятимуть. Бо Труханов — росіянин, що підтримав окупацію Криму. Бо Гриневецький за другу державну мову російську, проти НАТО та заперечував факт російської агресії,

– наголосив активіст.

Зеленського просять звільнити Гриневецького

Стерненко зазначив, що з Трухановим розібратись встигнуть. Однак важливішою фігурою для оборони регіону зараз є голова ОДА.

Тому активіст закликав президента Зеленського негайно змінити Гриневецького. Його призначення було величезною помилкою, яка зараз завдає шкоди обороні держави.