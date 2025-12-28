"Так отмываться – это отвратительно": скандального экс-нардепа из "Слуг" заметили на ужине с ветеранами

26 декабря во Львове в трапезной Украинского католического университета состоялся благотворительный рождественский ужин для ветеранов. В нем принял участие печально известный экс-нардеп Александр Трухин.

На присутствие скандального политика в окружении раненых защитников обратил внимание журналист Андрей Дрозда, передает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Что известно об участии Трухина в благотворительном ужине для ветеранов?

Журналист опубликовал фото экс-нардепа за одним столом с ветеранами и резко раскритиковал его участие в мероприятии.

Это мне кажется, или во Львове в трапезной УКУ на рождественском ужине для ветеранов и пациентов центра UNBROKEN присутствовал экс-нардеп, решала от "Слуг народа" и участник скандального ДТП, который после того "тихонечко в лес ушол", Александр Трухин? Позволять нечисти отмываться таким образом – это отвратительно,

– написал Дрозда в фейсбуке.

Участие Трухина в благотворительном ужине вызвало возмущение в соцсетях.

УКУ объяснил, что не был организатором события, а лишь предоставил помещение. Львовский городской совет также заявил, что не имеет отношения к ужину – мероприятие было частной инициативой, а список гостей формировали сами организаторы.

По информации горсовета, на событии было более 200 человек, в частности пациенты реабилитационного центра UNBROKEN.

Инициатором рождественского ужина стала Екатерина Батенко – жена народного депутата Тараса Батенко. Среди партнеров мероприятия – несколько компаний и Фонд Александра Усика.

Всего в ужине приняли участие более 100 ветеранов с семьями. Также присутствовал мэр Львова Андрей Садовый с женой.