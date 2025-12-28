На присутність скандального політика в оточенні поранених захисників звернув увагу журналіст Андрій Дрозда, передає 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.
Що відомо про участь Трухіна у благодійній вечері для ветеранів?
Журналіст опублікував фото екснардепа за одним столом із ветеранами та різко розкритикував його участь у заході.
Це мені здається, чи у Львові в трапезній УКУ на різдвяній вечері для ветеранів і пацієнтів центру UNBROKEN був присутній екс-нардеп, рішала від "Слуг народу" і учасник скандальної ДТП, який після того "тіхонєчко в лєс ушол", Олександр Трухін? Дозволяти нечисті відмиватися в такий спосіб – це огидно,
– написав Дрозда у фейсбуці.
Участь Трухіна у благодійній вечері викликала обурення в соцмережах.
УКУ пояснив, що не був організатором події, а лише надав приміщення. Львівська міська рада також заявила, що не має стосунку до вечері – захід був приватною ініціативою, а список гостей формували самі організатори.
За інформацією міськради, на події було понад 200 людей, зокрема пацієнти реабілітаційного центру UNBROKEN.
Ініціаторкою різдвяної вечері стала Катерина Батенко – дружина народного депутата Тараса Батенка. Серед партнерів заходу – кілька компаній і Фонд Олександра Усика.
Загалом у вечері взяли участь понад 100 ветеранів із родинами. Також був присутній мер Львова Андрій Садовий з дружиною.
- Нагадаємо, що ДТП за участю Олександра Трухіна сталося 23 серпня 2021 року.
- У ньому постраждала інша людина, а сам екснардеп потрапив у центр скандалу через спробу уникнути відповідальності.
- На опублікованому відео з місця події видно, що Трухін пропонував поліцейським хабар, близько 150 тисяч, щоб його не притягували до відповідальності.
- Коли правоохоронці відмовилися брати гроші, він заявив, що може звернутися до тодішнього міністра МВС Дениса Монастирського.
- Після резонансу в медіа його виключили з партії "Слуга народу", а згодом він склав депутатський мандат.