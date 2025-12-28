На присутствие скандального политика в окружении раненых защитников обратил внимание журналист Андрей Дрозда, передает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Смотрите также СМИ назвали фамилии нардепов, которым НАБУ вручило подозрение: "Юзика" среди них нет
Что известно об участии Трухина в благотворительном ужине для ветеранов?
Журналист опубликовал фото экс-нардепа за одним столом с ветеранами и резко раскритиковал его участие в мероприятии.
Это мне кажется, или во Львове в трапезной УКУ на рождественском ужине для ветеранов и пациентов центра UNBROKEN присутствовал экс-нардеп, решала от "Слуг народа" и участник скандального ДТП, который после того "тихонечко в лес ушол", Александр Трухин? Позволять нечисти отмываться таким образом – это отвратительно,
– написал Дрозда в фейсбуке.
Участие Трухина в благотворительном ужине вызвало возмущение в соцсетях.
УКУ объяснил, что не был организатором события, а лишь предоставил помещение. Львовский городской совет также заявил, что не имеет отношения к ужину – мероприятие было частной инициативой, а список гостей формировали сами организаторы.
По информации горсовета, на событии было более 200 человек, в частности пациенты реабилитационного центра UNBROKEN.
Инициатором рождественского ужина стала Екатерина Батенко – жена народного депутата Тараса Батенко. Среди партнеров мероприятия – несколько компаний и Фонд Александра Усика.
Всего в ужине приняли участие более 100 ветеранов с семьями. Также присутствовал мэр Львова Андрей Садовый с женой.
- Напомним, что ДТП с участием Александра Трухина произошло 23 августа 2021 года.
- В нем пострадал другой человек, а сам экс-нардеп попал в центр скандала из-за попытки избежать ответственности.
- На опубликованном видео с места происшествия видно, что Трухин предлагал полицейским взятку, около 150 тысяч, чтобы его не привлекали к ответственности.
- Когда правоохранители отказались брать деньги, он заявил, что может обратиться к тогдашнему министру МВД Денису Монастырскому.
- После резонанса в медиа его исключили из партии "Слуга народа", а впоследствии он сложил депутатский мандат.