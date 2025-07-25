В Украине впервые оштрафовали Telegram-канал за нелегальную рекламу казино на 4,8 миллиона гривен
- Государственное агентство по регулированию азартных игр оштрафовало Telegram-канал "Труха Украина" на 4,8 миллиона гривен за незаконную рекламу онлайн-казино.
- Среди нарушений: системная реклама азартных игр, отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, манипулятивные фразы, отсутствие предупреждения о лудомании, реклама без договора с лицензированными организаторами.
- Это первый пример привлечения к ответственности Telegram-каналов в Украине, подобная практика будет продолжаться.
Государственное агентство по регулированию азартных игр PlayCity наложило штраф в размере 4,8 миллиона гривен на Telegram-канал "Труха Украина". Они незаконно рекламировали онлайн-казино.
Этот Telegram-канал регулярно рекламировал онлайн-казино. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.
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Что известно о штрафе "Труси"?
После мониторинга популярных Telegram-каналов обнаружили: "Труха Украина" системно рекламировала азартные игры с нарушением закона. Результат – штраф 4,8 миллиона гривен для владельца канала,
– говорится в сообщении.
Среди выявленных нарушений:
- систематическая незаконная реклама азартных игр;
- отсутствие регистрации в Реестре субъектов в сфере медиа, что является обязательным для легальной рекламы;
- манипулятивные фразы типа "выиграла 2100 грн из 100", "подписчик забрал 17 тысяч" – что вводит в заблуждение;
- отсутствие предупреждения о лудомании;
- реклама без договора с лицензированными организаторами.
В Минцифры отметили, что это лишь первый пример привлечения к ответственности владельцев Telegram-каналов, но подобная практика в дальнейшем будет существовать.
Напомним, в апреле 2024 года Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО по усилению государственного контроля за игорным бизнесом в интернете. Одно из главных решений – запретить регистрировать несколько аккаунтов для одного игрока, а также определить лимит времени в игре в неделю.