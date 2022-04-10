"Трупы вывозили КамАЗами": в Рубежном ВСУ уничтожали в день до 150 оккупантов

Россияне ежедневно идут в атаку в Попасной, Северодонецке и пытаются "прожаться" на территории Украины. Какими бы мужественными ни были украинские защитники, враги продолжают попытки наступления.

Об этом в эксклюзивном комментарии 24 канала заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты безуспешно пытаются "продвигать" количеством.

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"У нас была ситуация в Рубежном, за 1 сутки наши набивали до 150 орков. 150! Они потом КамАЗами вывозили трупы", – рассказал Гайдай.

По его словам, на временно оккупированных территориях уже просто заканчиваются мужчины, потому что всех забрали на войну. Сейчас враг забирает мужчин даже из стратегических предприятий, где они забронированы.

Кроме того, оккупанты привезли "кадыровцев" и российских солдат. "Все они не терминаторы, все они умирают как обычные люди. Поэтому били, бьем и будем бить", – подчеркнул глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай о ситуации в Луганской области: смотрите видео