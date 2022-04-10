Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що окупанти безуспішно намагаються "просувати" кількістю.

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"У нас була ситуація в Рубіжному, за 1 добу наші набивали до 150 орків. 150! Вони потім КамАЗами вивозили трупи", – розповів Гайдай.

За його словами, на тимчасово окупованих територіях вже просто закінчуються чоловіки, бо всіх позабирали на війну. Зараз ворог забирає чоловік навіть з стратегічних підприємств, де вони заброньовані.

Крім того, окупанти привезли "кадирівців" та російських солдатів. "Всі вони не термінатори, всі вони вмирають як звичайні люди. Тому били, б'ємо і будемо бити", – підкреслив голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині: дивіться відео