Моторошні кадри зняли з дрону. На відео видно, як розростаються дві велетенські руді хмари.

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Випари азотної кислоти – дуже шкідливі

Будівлі внизу здаються крихітними у порівнянні з азотними хмарами, отож, ймовірно, що їхня висота сягала десятків метрів. Про хімічну катастрофу одразу повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він закликав місцевих жителів залишатись вдома та не відчиняти вікон. Також, аби бодай трохи захиститись від отруйних випарів, слід було намочити маски в содовому розчині.

Які симптоми отруєння азотною кислотою:

симптоми неначе в бронхіту, легкого бронхіоліту,

запаморочення,

сонливість

при важких отруєннях – набряк легенів.

Дивіться моторошне відео з Рубіжного / Відео "Радіо Свободи":