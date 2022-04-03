ВСУ возобновили контроль над рядом ранее оккупированных населенных пунктов Киевской области. Но радость от освобождения омрачают ужасы, которые оставили после себя российские изверги.

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Страшные последствия российской оккупации под Киевом

В сети опубликовали фото с Житомирской трассы. Всего в 25– 0 километрах от столицы – в селе Мила – настоящий ужас. Изуродованные российскими обстрелами дома, усеянные труппами дороги, расстрелянные и сожженные автомобили, уничтоженные автозаправки и СТО, везде гильзы и осколки – вот как выглядит "русский мир".

Житомирская трасса под Киевом после отступления оккупантов / Фото Армия Inform (внимание, кадры 18+)

Жители Милы рассказывают, что российские изверги расстреливали машины мирных людей прямо на ходу. А вот автомобили, которые им больше нравились, они останавливали, чтобы убить пассажиров и водителя, а машины забрать себе.

Многие дома в селе разрушены. Уничтожен в том числе и развлекательно-гостиничный комплекс "Бабушкин сад". 40-летний житель Алексей, приехавший посмотреть на руины своего дома, едва сумел сдержать слезы. Рассказывает, что зарабатывал на дом в России, возводя там многоэтажки, а теперь россияне "отблагодарили" его сполна.

Разрушенные оккупантами здания в поселке Мила / Фото Армия Inform

Обратите внимание! Возвращаться в село Мила еще небезопасно. Есть высокая вероятность встретить неразорванные боеприпасы. Сейчас на Житомирской трассе работают полицейские и чрезвычайники, чтобы ликвидировать "подарки" от захватчиков.

О зверствах российских оккупантов на Киевщине уже узнает весь мир. Преступления, совершенные против мирных жителей, не останутся безнаказанными.

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