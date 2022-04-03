ЗСУ відновили контроль над низкою раніше окупованих населених пунктів Київської області. Та радість від звільнення затьмарюють страхіття, які залишили після себе російські нелюди.

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Страшні наслідки російської окупації під Києвом

У мережі опублікували фото із Житомирської траси. Усього за 25 – 30 кілометрів від столиці – у селищі Мила – коїться справжній жах. Понівечені російськими обстрілами будинки, всіяні трупами дороги, розстріляні та спалені автомобілі, знищені автозаправки та СТО, скрізь гільзи та осколки – ось як виглядає "русскій мір".

Житомирська траса під Києвом після відступу окупантів / Фото Армія Inform (увага, кадри 18+)

Мешканці Милої розповідають, що російські нелюди розстрілювали машини мирних людей просто на ходу. А от автомобілі, які їм, схоже, більше подобалися, вони зупиняли, щоб вбити пасажирів та водія, а машини забрати собі.

Багато будинків у селищі зруйновані. Знищений зокрема й розважально-готельний комплекс "Бабусин сад". 40-річний житель Олексій, який приїхав подивитися на руїни свого будинку, ледве зумів стримати сльози. Розповідає, що заробляв на хату в Росії, зводячи там багатоповерхівки, а тепер росіяни "віддячили" йому сповна.

Зруйновані окупантами будівлі в селищі Мила / Фото Армія Inform

Зверніть увагу! Повертатися до Милої ще небезпечно. Є висока імовірність натрапити на нерозірвані боєприпаси. Наразі на Житомирській трасі працюють поліцейські та надзвичайники, щоб ліквідувати "подарунки" від загарбників.

Про звірства російських окупантів на Київщині вже дізнається весь світ. Злочини, які вони скоїли проти мирних мешканців, не залишаться безкарними.

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