ЗСУ відновили контроль над низкою раніше окупованих населених пунктів Київської області. Та радість від звільнення затьмарюють страхіття, які залишили після себе російські нелюди.
До теми У звільненій Бучі виявили братську могилу на майже 300 людей
Страшні наслідки російської окупації під Києвом
У мережі опублікували фото із Житомирської траси. Усього за 25 – 30 кілометрів від столиці – у селищі Мила – коїться справжній жах. Понівечені російськими обстрілами будинки, всіяні трупами дороги, розстріляні та спалені автомобілі, знищені автозаправки та СТО, скрізь гільзи та осколки – ось як виглядає "русскій мір".
Житомирська траса під Києвом після відступу окупантів / Фото Армія Inform (увага, кадри 18+)
Мешканці Милої розповідають, що російські нелюди розстрілювали машини мирних людей просто на ходу. А от автомобілі, які їм, схоже, більше подобалися, вони зупиняли, щоб вбити пасажирів та водія, а машини забрати собі.
Багато будинків у селищі зруйновані. Знищений зокрема й розважально-готельний комплекс "Бабусин сад". 40-річний житель Олексій, який приїхав подивитися на руїни свого будинку, ледве зумів стримати сльози. Розповідає, що заробляв на хату в Росії, зводячи там багатоповерхівки, а тепер росіяни "віддячили" йому сповна.
Зруйновані окупантами будівлі в селищі Мила / Фото Армія Inform
Про звірства російських окупантів на Київщині вже дізнається весь світ. Злочини, які вони скоїли проти мирних мешканців, не залишаться безкарними.
Дивіться також – як очищують звільнену від окупантів Бучу: відео