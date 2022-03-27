Трусы и посмешище, – Подоляк о запрете росСМИ публиковать интервью с Зеленским
Источник:телеграм Михаила Подоляка
В Офисе Президента Украины отреагировали на запрет российским СМИ публиковать интервью с Владимиром Зеленским. Кремль еще раз показал свою жалость и страх.
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что Россия действительно хочет быть изгоем везде. Иначе объяснить решение Роскомнадзора невозможно.
Актуально Роскомнадзор начал угрожать российским СМИ за интервью с Зеленским
Поведение Роскомнадзора выглядит феерически трусливо и позорно. Во-первых, Россия считает себя "оплотом борьбы за истину". Но при этом трусливо поджимает хвост, когда есть прямая речь другой стороны,
– объяснил Подоляк.
Теперь Роскомнадзор требует, чтобы журналисты не публиковали интервью с Зеленским. Иначе Кремль окончательно "убьет" остатки печати в России.
Подоляк иронически отметил, что Россия никого не боится, только Украины, ее президента и СМИ.
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