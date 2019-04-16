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      Медицинская экспертиза кандидатов вполне оправдана, – психолог о низкопробных выборах в Украине

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      Делая свой выбор во втором туре, украинцы должны помнить – разум является хозяином чувств
      Делая свой выбор во втором туре, украинцы должны помнить – разум является хозяином чувств / Getty images

      Президентская избирательная кампания-2019 выходит на финишную прямую. Уже через несколько дней украинцы определят судьбу государства на ближайшие пять лет.

      Эксперты констатируют, что эта кампания, несмотря на отсутствие серьезных эксцессов, была очень грязной и полной всевозможными манипуляциями. Но самый главный контур, проявившийся в ходе нынешних выборов – общественный раскол. Люди ругаются в соцсетях, на работе, на кухнях, так как одни считают одного из кандидатов "дебилом", другие второго – "казнокрадом". Насколько сильна трещина в общественном сознании и как ее устранить, – спросили мы у Сергея Максименко, директора Института психологии.

      Сергій Максименко, директор Інституту психології
      Директор Института психологии Сергей Максименко

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      Сергей Дмитриевич, как вы оцениваете психологическое состояние общества в избирательном контексте?

      Первое. Сама по себе избирательная архитектоника происходила не очень психологически честно, поскольку происходил защита не программ и концепций, которые показывают позицию представителя той или иной партии или кандидата в президенты. Имели место грязные нападения одного кандидата на другого и эти взаимные нападения, грязные технологии привели общество в состояние когнитивного диссонанса.

      Второе и ключевое. Общество разделилось на определенные порциальные сегменты, когда каждый думает с позиции того, что предлагает его кандидат. Но проблема в том, что они предлагали не программу, действие, а если честно и откровенно сказать, пусть меня Бог простит, просто акцентировали внимание на недостатках оппонента. Вот это вам и есть психологическая ситуация, когда избиратель в состоянии выбора. Сейчас происходит так: кто больше на кого вылил грязи, тот имеет больше баллов.

      Много пиар-мишуры было вокруг сдачи анализов кандидатами в президенты. Это нужно было делать?

      У нас каждый госслужащий, директор или ректор института проходит психиатрическую экспертизу и ему дают ту или иную справку. Я считаю, что это нормальный атрибут отношения субъекта, который выдвигает себя на определенную должность к обществу. Он должен пройти психологическую и психиатрическую экспертизу, а также экспертизу на наличие недостатков, касающихся употребления наркотиков, алкоголя и так далее. Это психологически оправданно, ведь есть удовлетворение общества тем, что здоровый, правильный, красивый, добрый, честный, откровенный человек претендует на главный пост страны.

      Согласны ли вы с тезисом некоторых политологов, которые говорят, что уровень поддержки господина Зеленского – это голосование "против всех"?

      Здесь все зависит, каким образом была организована архитектоника, которая показывает влияния, которые активно применяются. С одной стороны, это идут чисто манипулятивные воздействия, с другой – нужно не осторожно относиться к людям, а наоборот – освещать все непрозрачные и отрицательные качества (но освещать прозрачно). И тогда на арену выступает вот эта бессознательно осознаваемая вещь, которая называется влиянием, внушением на подсознание человека.

      Насколько корректной в целом была президентская избирательная кампания-2019 в региональном срезе?

      Понимаете, регионы олицетворяют в себе исторический генотип, это очень важно. Регионы, которые ближе к Востоку, отражают те информационные воздействия, которые на них происходят. А вообще – делить Украину на регионы неправомерно с морально-этических позиций. Наш народ, всегда отстаивал свои границы и любит свое Отечество, который освещает как в капле росы всю свою сердечность и доброжелательность, заслуживает уважительное отношение. И даже когда не было государственности, народ всегда был на переднем плане и говорил: "Моя хата с краю, я первым врагов встречаю". В этом сущность украинского народа, нельзя делить на Восток и Запад, Юг или Север. Наш народ един и это должно быть зеркалом нашего искусства отношение к людям.

      Сейчас мы наблюдаем за дебатами вокруг дебатов. Насколько вероятные дебаты кандидатов могут изменить избирательную карту?

      В данном случае само по себе нагнетание ситуации, предоставление ей эмоциональных окрасок психологически привлекает внимание людей. Дебаты с одной стороны, окрыленные каким-то мифическим ореолом, а с другой – заземленным содержанием. Мне кажется, что накал страстей вокруг этого вопроса с обеих сторон не нужен. Нам нужно сохранить остов государства – остов мудрости, остов нежной украинской нации, которая любила, любит и будет любить все народы. Но осуществляя свой выбор мы должны помнить, что разум является хозяином чувств.

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      Автор: Наталья Ромашова
      Теги: Публикации Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Статьи Интервью
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