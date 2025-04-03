Сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Сколько Ту-22М осталось в России

До начала полномасштабного вторжения в Украину Россия имела примерно 60 Ту-22М – модернизированных версий бомбардировщиков времен холодной войны, способных нести различные типы крылатых ракет.

В издании отметили, что до аварии Ту-22М в Иркутской области, которая случилась 2 апреля, российские ВВС уже потеряли четыре таких самолета: один разбился, один был сбит, а еще два уничтожены или серьезно повреждены вследствие ударов украинских беспилотников по аэродрому.

Кроме того, с января по март беспилотники несколько раз ударили по авиабазе "Энгельс". Вследствие этого было уничтожено значительное количество крылатых ракет, которые использовали бомбардировщики Ту-22М. По оценкам издания, стоимость уничтоженных ракет достигает почти 1 миллиарда долларов.

Какова опасность полетов на Ту-22М

Автор статьи отмечает, что несмотря на то, что Ту-22М выпускают ракеты по Украине с безопасной дистанции, каждый вылет этих самолетов сопровождается определенными рисками. Все из-за того, что они были спроектированы еще в 1960-х и построены в 1970 - 80-х годах. То же касается и ракет Х-22, которые, хоть и производятся до сих пор, также спроектированы еще в 1960-х.

Ничто так не интересно, как полет с древней ракетой, содержащей 4 тонны гиперголического топлива,

– пошутил авиационный эксперт Билл Свитман.

В то же время в статье отмечается, что потеря пяти Ту-22М за более чем три года полномасштабной войны существенно не повлияет на ее ход. Россия все еще имеет достаточно как уцелевших Ту-22М, так и бомбардировщиков других типов, в частности Ту-95 и Ту-160, что позволяет ей продолжать наносить авиаудары по Украине в ближайшей перспективе.