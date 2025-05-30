Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что большинство всех Ту-22М3 не являются исправными. Россияне ставят их для количественного эффекта.

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Почему Ту-22М3 на "Оленьей" – металлолом

Авиаэксперт отметил, что на аэродроме "Оленья" находилось большое количество Ту-22М3 еще с начала полномасштабного вторжения, но на базе сохранения. Эту авиацию враг не использовал долгое время и не сможет этого сделать. Единственное, что могут сделать оккупанты – собрать из этого количества самолетов лишь несколько, которые действительно будут выполнять свои задачи.

На самом деле в России большое количество и Ту-95, и Ту-22М3. Однако это исключительно металлолом, который стоит на аэродромах для количественного эффекта,

– подчеркнул он.

Храпчинский добавил, что стоит проверить информацию, сколько точно было сосредоточено на "Оленьей" Ту-22М3 и сколько недавно долетело. Ведь нагнетание в медиа сильно влияет на психологическое состояние украинцев.

Также не стоит забывать что Ту-22М3 может работать на глубину до 200 километров, Силы обороны уже неоднократно уничтожали эту вражескую авиацию.

Между тем на авиабазе "Энгельс" в России зафиксировано 8 посадок Ил-76, что является рекордной активностью с 24 февраля 2022 года. Телеграмм-каналы предполагают, что оккупанты доставляют на авиабазу все больше и больше партий крылатых ракет Х-101/55CM.