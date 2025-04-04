Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что причина этой аварии очень проста. Она прежде всего связана с тем, что самолеты Ту-22М3 являются достаточно старыми.

К теме Запускают по Украине смертоносные ракеты: что известно о Ту-22М3, один из которых разбился в РФ

Какие характеристики судна

Эти бомбардировщики уже давно отработали свой ресурс. Количество их аварий постоянно растет. В 2019 году он упал, в 2024 году также разбился. Еще один сбила Украина.

В разгар "холодной войны" Советский Союз решил создать "особое" оружие, которое якобы нельзя перехватить. Они решили построить самолет и назвали его стратегическим ракетоносцем Ту-22. В истории авиации такое название использовали впервые. Впоследствии его назвали "убийцей авианосцев".

По идее советский инженеров, он должен был стрелять ядерным оружием по скоплению авианосной группы. Точность примерно 500 – 600 метров. Для того, чтобы он мог что-то на себе носить, специально сделали ракету Х-22,

– заметил Константин Криволап.

Для украинцев она, к сожалению, известна, потому что ею в 2023 году россияне разрушили подъезд жилого дома в Днепре. Для понимания – это разработки 60 – 70 годов прошлого века. Последнюю модификацию – Ту-22М3 выпустили примерно в 80-х годах. Уже тогда эти самолеты считали ненадежными.

У них была большая, чем у других, смертность пилотов, именно командиров экипажей. Все потому, что катапультирование с судна происходит не из самолета вверх, лицом к потоку, а вниз. Сперва "выстреливаются" 2 члена экипажа – штурманы, тогда первый пилот, а дальше, если успевает, то командир,

– рассказал авиационный эксперт.

Если самолет еще не близко у земли, то у командира есть время выжить, но в основном их не удается спасти. У Ту-22М3 всегда были большие потери во время катапультирования.

Сколько самолет осталось у России

Сначала у россиян было 47 таких самолетов, но не все они летали. Впоследствии, по сообщению ГУР, говорилось о 27 судах. Такая цифра больше всего соответствует действительности.

Ни о какой модификации, изготовление новых двигателей говорить не приходится. Внутри этого самолета стоят аналоговые приборы. Когда оккупанты применяют ракету Х-22, то не берут больше, чем одну. Раньше самолет мог пускать 2 ракеты, а сейчас вряд ли справится даже с одной.

К слову, издание Forbes сообщило, что каждый вылет этих самолетов сопровождается опасностью. Там даже пошутили, что очень интересно смотреть за полетом старого самолета с древней ракетой, которая содержит 4 тонны гиперболического топлива.