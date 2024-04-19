Так, в сети оккупанты активно обсуждают потерю бомбардировщика. Некоторые из них даже предполагают, что сбить самолет могли “агенты” на территории России. Как реагируют на сбивание Ту-22М3 россияне – сообщает 24 Канал.

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"Скоро и самолетов не останется"

Командующий Воздушных сил сообщил, что 19 апреля 2024 года Украина впервые сбила стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Интересно, что первым о падении самолета сообщили сами же россияне, а именно губернатор Ставропольского края. Он даже опубликовал яркие кадры с места падения самолета.

Россияне же на потерю бомбардировщика реагируют неоднозначно. Одни говорят, что самое главное – жизни пилотов. Впрочем, двое пилотов погибло, а еще одного – и до сих пор не нашли. Большинство пользователей возмущено и не верит, что украинские военные могли сбить Ту-22М3. Оккупантам легче поверить в "неуловимых агентов", которые подбили самолет в России. Некоторые предполагают, что сбить самолет могла и российская "пе-ве-о", как якобы было в случае с падением А-50. Тогда украинские защитники также смогли подбить самолет, однако кремлевская пропаганда заявила о friendly fire.

В сети россияне обсуждают, кто мог сбить Ту-22М3 – больше в галерее

Некоторые пользователи всячески пытаются оправдать инцидент и заявляют, что Ту-22М3 "никто не мог сбить". Такие уникальные россияне старательно распространяют тезисы кремлевских пропагандистов о "технической неисправности".



Россияне не верят, что Ту-22М3 могли сбить / Скриншот из сети

Однако большинство все же признает "безвозвратную потерю". Россияне жалуются, что самолеты Ту-22М3 больше не могут изготавливать, критикуют минобороны России, что они не признают потери, а заявляют о "неисправности".

Россияне в сети жалуются на сбитие Ту-22М3 / Скриншоты из сети

Традиционно, россияне в сети прибегли и к ядерным угрозам. Оккупанты заявляют, что сбивание Ту-22М3 – это якобы "нарушение ядерной доктрины", и теперь Кремль якобы "имеет право применить ядерное оружие".



Россияне традиционно прибегают к ядерным угрозам / Скриншот из сети

Сбивание Ту-22М3: что известно