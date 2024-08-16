"Доедают остатки из СССР": Defence Express подсчитали, сколько Ту-22М3 осталось у России

Для России болезненна потеря каждого дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Ведь все, что осталось, это остатки от СССР и просроченные на годы планы.

15 августа Россия потеряла еще один дальний бомбардировщик Ту-22М3. А каждая потеря Ту-22М3 для России является более чем значительной.

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Сколько Россия потеряла Ту-22М3

За этот год Сил обороны Украины сумели уничтожить ряд Ту-22М3. В частности:

два повреждены дальнобойными дронами на авиабазе "Оленья" 25 июля 2024 года;

один был сбит из С-200 19 апреля 2024 года;

один уничтожен, два повреждены на авиабазе "Солцы" из-за атаки дронов 19 августа 2023 года;

три (по объявлению российских прокуроров) повреждены на авиабазе "Дягилево" в результате атаки дальнобойными дронами 5 декабря 2022 года.

Важно, что в России сейчас вообще не производятся самолеты Ту-22М в любой версии, потому что последний Ту-22М3 был выпущен в 1993 году.

Единственный резерв, который уже использует враг – до 6 планеров, которые около 30 лет стояли под открытым небом. Кроме этого, оккупанты могут попытаться восстановить машины, которые уже были выведены из эксплуатации и находятся на хранении.

Но главная проблема для россиян в том, что для Ту-22М3 больше не производятся двигатели НК-25. Их изготавливали до 1996 года. То есть все возможности восстановить дополнительные самолеты упираются, в первую очередь, в эту проблему,

– пишут аналитики.

Сейчас новых самолетов не производится и все что возможно – "доедать" остатки от СССР. У врага даже нет замены этим самолетам.

Сколько Ту-22М3 осталось у врага

Согласно оценкам Military Balance, на середину 2023 года "на бумаге" у россиян осталось лишь 57 таких самолетов. Они эксплуатируются 200-м, 52-м тяжелыми и 40-м смешанным авиаполками с базовыми аэродромами "Белая", "Шайковка" и "Оленья".

Кроме того, крайне важно то, что в РФ на модернизацию до уровня Ту-22М3М хотели направить только до 30 самолетов. И именно эту цифру можно считать опорной,

– отметило издание.

От этого количества уже можно вычесть минимум две потерянные машины, а также часть поврежденных. Но в реальности значительно больше, потому что далеко не все российские Ту-22М3 находятся в боевом и летном состоянии.



