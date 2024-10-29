Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что больше украинцам угрожают баллистические ракеты из-за очень короткого времени подлета к территории Украины.

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Россияне в состоянии боевой готовности

По словам Свитана, на аэродроме "Оленья" расположены 12 Ту-95МС, именно они уже снаряжены ракетами. Впрочем, в состоянии полной боеготовности воздушные суда России находятся уже длительное время.

"Можно ожидать серьезной атаки в любой момент. Но эти самолеты в состоянии полной готовности стоят уже несколько недель. Если они снаряжены, но не наносят удар, то есть какая-то причина. Она, на мой взгляд, не в технологической плоскости", – сказал Свитан.

Среди вероятных причин полковник ВСУ в запасе назвал политический фактор, который влияет на решение россиян. Относительно угрозы для Украины, сказал, к атакам следует быть готовыми всегда. Особенно это касается баллистического вооружения, которое гораздо быстрее крылатых ракет добирается до территории Украины.

Надо быть постоянно готовыми к воздушной атаке. Особенно баллистическими ракетами, потому что у них время подлета критически мало. А о подлете Ту-95 нас предупредят за несколько часов, и где-то за час до пусков ракет,

– отметил военный эксперт.

Кроме того, Роман Свитан отметил необходимость максимальной защиты объектов энергетики и полной готовности этих объектов к отопительному сезону. Ведь с наступлением стабильно холодной погоды угроза для украинской энергетики со стороны России возрастет.