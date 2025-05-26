Об этом информируют мониторинговые сообщества в телеграмме. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Актуальны и другие угрозы Украина под атакой вражеских дронов: в каких областях тревога

Ту-95 в воздухе 26 мая: что угрожает Украине

В Украине ночью 26 мая продолжается массированный налет беспилотников врага, воздушная тревога продолжается в большинстве областей. Вместе с этим враг усиливает угрозу – он запустил свои стратегические бомбардировщики Ту-95МС в воздух.

Эти самолеты направляются из Оленьи к потенциальной зоне пуска крылатых ракет, они являются носителями Х-101. Вот когда возможны пуски, если вылет боевой:

Из района Энгельса – около 02:30 – 03:00 (подлет ракет к нашему воздушному пространству, соответственно, час от этого времени).

Из района Каспийского моря – около 03:30 – 04:00 (по времени подлета аналогично).

Количество бортов в воздухе точно не известно – пишут, что от 3 до 7, но это число может расти.

Прошлой ночью враг также применил их для массированной комбинированной атаки на Украину, а всего было выпущено 69 ракет различных типов из разных носителей и дислокаций.

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