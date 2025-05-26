Про це інформують моніторингові спільноти у телеграмі. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Актуальні й інші загрози Україна під атакою ворожих дронів: у яких областях тривога

Ту-95 у повітрі 26 травня: що загрожує Україні

В Україні вночі 26 травня триває масований наліт безпілотників ворога, повітряна тривога триває у більшості областей. Разом із цим ворог посилює загрозу – він запустив свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС у повітря.

Ці літаки прямують з Оленьї до потенційної зони пуску крилатих ракет, вони є носіями Х-101. Ось коли можливі пуски, якщо виліт бойовий:

З району Енгельса – близько 02:30 – 03:00 (підліт ракет до нашого повітряного простору, відповідно, година від цього часу).

З району Каспійського моря – близько 03:30 – 04:00 (за часом підльоту аналогічно).

Кількість бортів у повітрі точно не відома – пишуть, що від 3 до 7, але це число може зростати.

Минулої ночі ворог також застосував їх для масованої комбінованої атаки на Україну, а загалом було випущено 69 ракет різних типів із різних носіїв та дислокацій.

Зверніть увагу: оперативно про повітряні тривоги, ракетні обстріли та інші небезпеки ви можете прочитати у нашому телеграмі.