Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые каналы. Заметим, что такие бомбардировщики способны нести крылатые ракеты типа Х-101/Х-555, пока зафиксировали 2 борта.

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Что известно о взлете Ту-95МС

Согласно обнародованной информации, ориентировочно в 01:30 зафиксировали взлет 2 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Мониторинговые каналы заметили, что количество будут уточнять.

По их данным, борта держат юго-восточный курс в направлении Каспийского региона России. По предварительной информации, этот вылет может быть боевым, то есть с самолетов могут запускать ракеты по территории Украины.

В случае боевого вылета прогнозируют вхождение в Саратовскую область около 04:00. В то же время ожидают вхождения в Каспийский регион от 05:30. Отметили, что о фактических угрозах сообщат отдельно.

Предварительно, если пуски состоятся с аэродрома в Энгельсе Саратовской области, то ракеты могут оказаться в воздушном пространстве Украины во временном промежутке 04:50 – 05:20. Если же с Каспийского моря – 06:00 - 07:00.

Впрочем, это предварительные данные, указывают лишь приблизительное время. Заметим, что на момент вылета в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Также напомним, что последний раз российские боевые самолеты Ту-95МС взлетали ночью 20 февраля. Тогда Россия запустила более 150 дронов и до 14 ракет по Украине, атакуя энергетическую и газовую инфраструктуру, в частности производственные мощности.