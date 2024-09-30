Всего на авиабазе находится 9 бортов. Об этом сообщает телеграмм-канал Tracking.

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Россия продолжает накапливать ракеты на осенне-зимний период

По данным мониторингового канала, на авиабазу "Оленья" вернулся один из бортов Ту-95МС, который еще 28 сентября осуществлял снаряжение ракетами.

Поэтому по состоянию на вечер 30 сентября там находится 9 "тушек", 7 из которых – снаряжены ракетами Х-101.

Учитывая количество (7+) уже снаряженных бортов Ту-95МС, вероятность их применения к ракетным атакам значительно возрастает,

– пишут мониторы.

Также фиксируют до 5 бомбардировщиков на авиабазе "Энгельс-2". В то же время сюда продолжают работы рейсы самолеты Ил-76. В воскресенье, 29 сентября, туда за сентябрь прилетел уже 13-й борт.

Вероятно, российская армия накапливает крылатые ракеты на осенне-зимний период.

Ситуация на авиабазе "Оленья" / Спутниковые фото Tracking