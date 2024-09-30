Загалом на авіабазі перебуває 9 бортів. Про це повідомляє телеграм-канал Tracking.

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Росія продовжує накопичувати ракети на осінньо-зимовий період

За даними моніторингового каналу, на авіабазу "Оленья" повернувся один із бортів Ту-95МС, який ще 28 вересня здійснював спорядження ракетами.

Тож станом на вечір 30 вересня там перебуває 9 "тушок", 7 з яких – споряджені ракетами Х-101.

З огляду на кількість (7+) вже споряджених бортів Ту-95МС ймовірність їх застосування до ракетних атак значно зростає,

– пишуть монітори.

Також фіксують до 5 бомбардувальників на авіабазі "Енгельс-2". Водночас сюди продовжують роботи рейси літаки Іл-76. У неділю, 29 вересня, туди за останній місяць прилетів вже 13-й борт.

Ймовірно, російська армія накопичує крилаті ракети на осінньо-зимовий період.

Ситуація на авіабазі "Оленья" / Супутникові фото Tracking