Путин теряет не только деньги: как Россия опозорилась с Туапсе и что будет дальше

Город Туапсе не успевает оправляться от атак дронов, которые в последнее время периодически туда наведываются. Для России это имеет серьезные последствия – и речь идет не только о финансовых потерях.

Туапсинский НПЗ, который задействован в обеспечение армии России, по меньшей мере трижды за месяц был под атакой беспилотников, в результате чего возникли пожары. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, почему Кремль не способен защитить важный объект и чего россиянам в дальнейшем стоит ждать.

Насколько серьезны последствия ударов по Туапсе?

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил, что НПЗ в Туапсе является одним из значительных предприятий юге России. Пока неизвестны убытки, которые несет Россия в результате поражения этого НПЗ, но они очень большие.

Но есть не только прямые материальные убытки, а еще и медийные и репутационные.

И вот в этом случае, когда Россия не способна защитить важнейшие свои предприятия, хоть это и на побережье, но все же в глубине России – это существенно бьет по репутации,

– подчеркнул Шарп.

Ведь все видят серьезный пожар в Туапсе: местные жители собственными глазами, а остальные по телевизору или других каналах. И это также обсуждается z-блогерами.

Это, добавил он, очень показательно и свидетельствует о неспособности российских военных защитить ключевые объекты в глубине своей страны. К тому же таких проколов становится все больше. Все эти случаи вызывают дискуссии о том, как Россия попала в тупик и что дальше делать.

Почему Россия не может защитить Туапсе?

Как отметил Давид Шарп, вражеская ПВО не способна в целом справиться с проблемой украинских беспилотников. Российское министерство обороны обычно отчитывается об огромном количестве беспилотников, которые якобы удалось перехватить.

Я склонен считать, учитывая их твердые традиции, что количество перехваченных значительно преувеличено: в лучшем случае для них на десятки процентов, в худшем случае – в разы,

– отметил военный обозреватель.

Конечно же, Россия не рассказывает, куда попадает, но когда поражены предприятия, связанные с нефтью, то этого уже не скрыть.

По его словам, Россия имеет системные проблемы с противовоздушной обороной по ряду причин. Во-первых, это далеко не самая высокая технологическая продвинутость. Речь идет, в частности, и о средствах обнаружения, и о средствах самих зенитно-ракетных комплексов.

Во-вторых, в России наблюдается не самый высокий уровень боеспособности самих подразделений ПВО. Это касается как боевой подготовки, так и дефицита противовоздушной обороны. Очевидно, что врагу не хватает и зенитно-ракетных комплексов, и боеприпасов к ним.

Как объяснил Шарп, Россия потратила очень много из запасов советского наследия, а производство дорогое, технологическое и имеет нюансы, которые не позволяют изготавливать в огромных количествах те или иные боеприпасы, когда очень много угроз.

Вот эта комбинация мер: совершенствование (Украина – 24 Канал) собственных беспилотников и других средств, массовое производство, а также потери российской ПВО, дефицит производства, дефицит боеприпасов и средств для нее, собственные уже субъективные проблемы России – все это дает украинцам возможность наносить такие удары,

– сказал Шарп.

Если же Украина будет иметь достаточно очень эффективных баллистических и крылатых ракет, то, резюмировал военный обозреватель, возможность поражать стратегически важные цели в России на всю глубину еще больше усилится.

Что дальше ждет Туапсе?

Политолог Георгий Чижов в свою очередь заметил, что Россия слишком большая территориально, поэтому последствия, которые получают жители определенных городов, не слишком заметны для всей страны.

По его словам, возмущаются обычные жители Туапсе, они буквально в шаге от того, чтобы сделать выводы, кто же виноват. Естественно, они не решаются сказать все это на камеру. Вероятно, они имеют какие-то претензии к Украине, но также и к своей власти.

С Туапсе такое теперь будет продолжаться постоянно. Украина не может пока из-за ограниченных возможностей вооружения вынести все это раз и навсегда. Но зато может пробивать раз в неделю, как только они потушат пожар,

– считает Чижов.

По его мнению, если бы точек, до которых смогла бы доставать Украина, было больше, возможно, россияне быстрее прозревали бы. Но Туапсе надо продолжать атаковать хотя бы потому, что нефть – это ахиллесова пята России.

В то же время он отметил, что украинские удары значительно гуманнее, чем российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Хотя жителям Туапсе это неприятно, но по крайней мере нет погибших.

Кстати! Владимир Путин наконец-то отреагировал на удары по Туапсе. Российский диктатор сообщил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев доложил ему, что серьезных угроз в Туапсе нет. Также он заявил, что Украина перешла к "террористическим методам", потому что якобы не может помешать "продвижению российской армии на фронте".

Что стоит за реакцией Путина на ситуацию в Туапсе?

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок назвал лукавством заявление Путина об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. Ведь соцсети буквально переполнены фото, которые демонстрируют, что там уже горят дороги, потому что нефть разливается по городу.

Кремль отправил туда аж целого главу МЧС, чтобы он следил за тем, как потушат пламя,

– заметил Клочок.

Конечно же, отметил он, жители этого региона обеспокоены экономической ситуацией, там даже ввели чрезвычайное положение регионального характера. А Кремль тем временем заявляет о том, что в Туапсе уничтожена нефть, которая должна была идти на экспорт.

Интересно, что Кремль обычно не говорит об успешных ударах Украины по территории России и заявление Путина по Туапсе привлекает особое внимание. В Институте изучения войны считают, что глава Кремля просто был вынужден как-то отреагировать, учитывая серьезные последствия атаки на Туапсе.

А реагируя на упреки российского диктатора о "террористических методах" Киева, аналитик напомнил, как Россия цинично била по энергетике Украины, и мирные жители буквально замерзали в своих домах.

Клочок отметил, что Россия вообще убивает людей по национальной принадлежности, а это называется геноцидом украинского народа. Жаль, что до сих пор не принято такого решения на уровне ООН, хотя оно и нарушалось.

Больше о последних атаках на Россию: что известно?

В ночь на 28 апреля территорию России и оккупированного Крыма массированно атаковали БПЛА. Под удар попали Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курская области, Краснодарский край, а также территория временно оккупированного Крыма и акватория Черного и Азовского морей.

Неспокойно утром 29 апреля было в российском Орске – в разных районах раздавались взрывы, а в небе работала ПВО. Вероятно, дроны направлялись на нефтеперерабатывающий завод.

Также дроны посетили Пермь, после чего город накрыл густой дым. Беспилотники уже привычно двигались в направлении нефтяного объекта.