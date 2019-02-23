Тука рассказал, чего не стоит ожидать от жителей оккупированного Донбасса

На территории оккупированного Донбасса остались люди с пророссийскими взглядами и симпатиями к оккупационным администрациям. Не стоит надеяться, что они будут лояльными к украинской власти.

Отрицать это было бы не честно, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире "Прямого".

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"Говорить то, что там сейчас нет людей с пророссийскими взглядами и симпатиями относительно так называемой "ЛНР" и "ДНР" – это тоже нечестно было бы. Есть такие люди", – пояснил он.

При этом Тука отметил, что "огромное количество семей сейчас разорвано".

Семьи – я с ними общался – в которых то ли сын или брат, или отец во время боевых действий надели кавалерские георгиевские ленты и отдали Богу душу. Конечно, ожидать от таких людей лояльности к украинской власти – я думаю, это не стоит,

– сказал он.

Отметим, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс, находясь в оккупации четыре года, существенно изменился. По его убеждению, если он вернется в состав Украины, то его жители будут требовать больше, чем требовали до войны.