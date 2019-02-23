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      Тука розповів, чого не варто очікувати від жителів окупованого Донбасу

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      Лояльності від них очікувати не варто, – Тука про проросійських жителів окупованого Донбасу
      Лояльності від них очікувати не варто, – Тука про проросійських жителів окупованого Донбасу / 24 канал

      На території окупованого Донбасу залишилися люди з проросійськими поглядами і симпатіями до окупаційних адміністрацій. Не варто сподіватись, що вони будуть лояльними до української влади.

      Заперечувати це було б не чесно, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі "Прямого".

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      "Казати те, що там зараз немає людей з проросійськими поглядами і симпатіями щодо так званої "ЛНР" і "ДНР" – це теж нечесно було б. Є такі люди», – пояснив він.

      При цьому Тука зазначив, що "величезна кількість родин зараз розірвана".

      Родини – я з ними спілкувався – в яких чи-то син чи брат, чи батько під час бойових дій вдягнули кавалерські георгіївські стрічки і віддали Богу душу. Звісна річ, очікувати від таких людей лояльності до української влади – я думаю, це не варто,
      – сказав він.

      Зазначимо, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Донбас, перебуваючи в окупації чотири роки, суттєво змінився. На його переконання, якщо він повернеться до складу України, то його жителі вимагатимуть більше, аніж вимагали до війни.

      blog_ava
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      сьогодні
      15060
      Теги: Новини України Георгій Тука Війна на Донбасі Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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