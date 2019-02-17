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      Донбас вже ніколи не буде таким, як раніше, – Кравчук

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      Леонід Кравчук
      Леонід Кравчук / Getty Images

      Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Донбас, перебуваючи в окупації чотири роки, суттєво змінився. На його переконання, якщо він повернеться до складу України, то його жителі вимагатимуть більше, аніж вимагали до війни.

      Як підкреслив політик у ефірі телеканалу ZIK, питання Донбасу слід починати обдумувати заздалегідь, також потрібно вивчати світовий досвід і залучати міжнародних експертів.

      Читайте також: Як вирішити проблему Криму та Донбасу: думка Кравчука

      Ніколи, за будь-яких розкладів сил, незалежно від того, хто прийде до влади, Донбас вже ніколи не буде таким, як раніше. Вони вимагатимуть більшої свободи, прав і незалежності,
      – каже Кравчук.

      Він пояснює, що за чотири роки окупації діти там вже виросли та мають зовсім інше уявлення про світ, оскільки у школах їх навчали по-іншому.

      ми думаємо, що вони увійдуть в Україну та будуть жити так само. Не будуть. Тому потрібно думати, в чому ми можемо поступитися, не поступившись територією і суверенітетом. Я маю на увазі форму правління, права та свободи як економічні, так і політичні'', – підсумував перший президент.

      Раніше Леонід Кравчук заявляв, що Росії зруйнований Донбас не є потрібним, однак віддавати вона його просто так не буде. Політик вважає, аби вирішити усі проблеми з РФ, українська влада має сісти за стіл переговорів з Кремлем.

      якими ще заявами відзначався леонід Кравчук щодо донбасу:
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини України Леонід Кравчук
      Джерело: 24 Канал
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