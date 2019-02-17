Донбас вже ніколи не буде таким, як раніше, – Кравчук
Перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Донбас, перебуваючи в окупації чотири роки, суттєво змінився. На його переконання, якщо він повернеться до складу України, то його жителі вимагатимуть більше, аніж вимагали до війни.
Як підкреслив політик у ефірі телеканалу ZIK, питання Донбасу слід починати обдумувати заздалегідь, також потрібно вивчати світовий досвід і залучати міжнародних експертів.
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Ніколи, за будь-яких розкладів сил, незалежно від того, хто прийде до влади, Донбас вже ніколи не буде таким, як раніше. Вони вимагатимуть більшої свободи, прав і незалежності,
– каже Кравчук.
Він пояснює, що за чотири роки окупації діти там вже виросли та мають зовсім інше уявлення про світ, оскільки у школах їх навчали по-іншому.
"І ми думаємо, що вони увійдуть в Україну та будуть жити так само. Не будуть. Тому потрібно думати, в чому ми можемо поступитися, не поступившись територією і суверенітетом. Я маю на увазі форму правління, права та свободи як економічні, так і політичні'', – підсумував перший президент.
Раніше Леонід Кравчук заявляв, що Росії зруйнований Донбас не є потрібним, однак віддавати вона його просто так не буде. Політик вважає, аби вирішити усі проблеми з РФ, українська влада має сісти за стіл переговорів з Кремлем.
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