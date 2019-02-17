Донбасс уже никогда не будет таким, как раньше, – Кравчук

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс, находясь в оккупации четыре года, существенно изменился. По его убеждению, если он вернется в состав Украины, то его жители будут требовать больше, чем требовали до войны.

Как подчеркнул политик в эфире телеканала ZIK, вопрос Донбасса следует начинать обдумывать заранее, также нужно изучать мировой опыт и привлекать международных экспертов.

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Никогда, при любых раскладах сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, как раньше. Они будут требовать большей свободы, прав и независимости,

– говорит Кравчук.

Он объясняет, что за четыре года оккупации дети там уже выросли и имеют совсем иное представление о мире, поскольку в школах их учили по-другому.

"И мы думаем, что они войдут в Украину и будут жить так же. Не будут. Поэтому нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорией и суверенитетом. Я имею в виду форму правления, права и свободы, как экономические, так и политические", – подытожил первый президент.

Ранее Леонид Кравчук заявлял, что России разрушенный Донбасс не нужен, однако отдавать она его просто так не будет. Политик считает, чтобы решить все проблемы с РФ, украинская власть должна сесть за стол переговоров с Кремлем.