Донбасс уже никогда не будет таким, как раньше, – Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс, находясь в оккупации четыре года, существенно изменился. По его убеждению, если он вернется в состав Украины, то его жители будут требовать больше, чем требовали до войны.
Как подчеркнул политик в эфире телеканала ZIK, вопрос Донбасса следует начинать обдумывать заранее, также нужно изучать мировой опыт и привлекать международных экспертов.
Читайте также: Как решить проблему Крыма и Донбасса: мнение Кравчука
Никогда, при любых раскладах сил, независимо от того, кто придет к власти, Донбасс уже никогда не будет таким, как раньше. Они будут требовать большей свободы, прав и независимости,
– говорит Кравчук.
Он объясняет, что за четыре года оккупации дети там уже выросли и имеют совсем иное представление о мире, поскольку в школах их учили по-другому.
"И мы думаем, что они войдут в Украину и будут жить так же. Не будут. Поэтому нужно думать, в чем мы можем уступить, не уступив территорией и суверенитетом. Я имею в виду форму правления, права и свободы, как экономические, так и политические", – подытожил первый президент.
Ранее Леонид Кравчук заявлял, что России разрушенный Донбасс не нужен, однако отдавать она его просто так не будет. Политик считает, чтобы решить все проблемы с РФ, украинская власть должна сесть за стол переговоров с Кремлем.
Выбор редакции
-
Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премиюсегодня , 22:10
-
Украинки в напряженном матче проиграли россиянкам матч за третье место футзального Евро-2019сегодня , 21:21
-
Агрессию против Украины воспринимают как драматическое кино, – Климкин о разочаровании Мюнхеномсегодня , 21:11