Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр. Жителей и гостей города призвали быть внимательными и осторожными, передает 24 Канал.

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В Киеве туман

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на Киевщине. Утром 19 января туман, видимость 200 – 500 метров.

В Укргидрометцентре отметили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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В Киеве туман / Инфографика Укргидрометцентра

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Призываем пешеходов быть внимательными, одевать световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток,

– отметили в КГГА.

Какая будет погода 19 января