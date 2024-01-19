Про це повідомили у КМДА з посиланням на Укргідрометцентр. Жителів та гостей міста закликали бути уважними та обережними, передає 24 Канал.

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У Києві туман

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. Зазначили, що вранці 19 січня туман, видимість 200 – 500 метрів.

В Укргідрометцентрі наголосили, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

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У Києві туман / Інфографіка Укргідрометцентру

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби,

– наголосили в КМДА.

Яка буде погода 19 січня