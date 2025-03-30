Почти ничего не видно: Одессу накрыл густой туман – поразительные фото

Одессу утром 30 марта накрыл густой туман. В городе из-за этого плохая видимость.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр. В сети уже публикуют фото и видео этого атмосферного явления.

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Каким был туман в Одессе

Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей предупредил об опасных гидрометеорологических явлениях в Одесской области и самой Одессе, а также вдоль побережья региона и в лиманах.

Там объявили І уровень опасности, желтый.

Утром 30 марта туман, видимость 200 – 500 метров,

– рассказали метеорологи.

Одессу накрыл густой туман: смотрите видео

Справочно! I уровень опасности, желтый, объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

В сети уже начали делиться кадрами с густым, как молоко, туманом. На фото можно увидеть, что в Одессе действительно плохая видимость, поэтому водителям и пешеходам следует быть осторожными на дороге, чтобы не попасть в инцидент.

Туман в Одессе 30 марта / Фото из местных телеграм-каналов

К слову, 29 марта Юг Украины также накрыла пылевая буря, а порывы ветра достигали 15 – 20 метров в секунду. Особенно непогода коснулась Одесской и Николаевской областей.