Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. У мережі вже публікують фото та відео цього атмосферного явища.
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Яким був туман в Одесі
Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів попередив про небезпечні гідрометеорологічні явища в Одеській області та самій Одесі, а також вздовж узбережжя регіону та в лиманах.
Там оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Вранці 30 березня туман, видимість 200 – 500 метрів,
– розповіли метеорологи.
Одесу накрив густий туман: дивіться відео
Довідково! I рівень небезпечності, жовтий, оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
У мережі вже почали ділитися кадрами з густим, мов молоко, туманом. На фото можна побачити, що в Одесі дійсно погана видимість, тож водіям та пішоходам слід бути обережними на дорозі, щоб не втрапити в інцидент.
Туман в Одесі 30 березня / Фото з місцевих телеграм-каналів
До слова, 29 березня Південь України також накрила пилова буря, а пориви вітру сягали 15 – 20 метрів на секунду. Особливо негода торкнулася Одещини та Миколаївщини.