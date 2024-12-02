Киев накрыл туман: плохая видимость будет удерживаться в течение первой половины дня

Жителей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях 2 декабря. Киев накрыл туман.

Такие погодные условия будут удерживаться в течение половины дня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Туман в Киеве

По данным синоптиков, сейчас видимость в столице – 200 – 500 метров.

Объявлен І уровень опасности, желтый. Такие погодные условия приводят к нарушению движения транспорта.

У КГГА добавили, что водителям во время управления транспортным средством в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов: ️

снизить скорость движения; ️ ️

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

️держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; ️ ️ ️держать безопасную дистанцию с другими автомобилями

при остановке включить аварийную световую сигнализацию; ️

избегать резких маневров на дороге.

Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток,

– написали также в КГГА.