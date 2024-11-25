Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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В Киеве ожидается туман

В ГСЧС рассказали, что сегодня в ближайшее время в Киеве ожидается туман️. Также ожидается, что он будет и на юге и востоке области.

Ухудшение погодных условий продлится до конца суток, ночью и утром 26 ноября,

– предупредили там.

Отмечается, что прогнозируемая видимость составит 200 – 500 метров. Это означает I уровень опасности, желтый.

В ГСЧС подчеркнули, чтобы жители региона были осторожными и соблюдали правила дорожного движения.

Напомним, что утром 25 ноября в Киеве сообщали об ухудшении качества воздуха. В частности, наблюдалось временное ухудшение состояния воздуха на левом берегу, радиационный фон был в норме.

В КГВА указывали, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха на левом берегу были метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.