Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Знову будуть графіки: як вимикатимуть світло у Києві 25 листопада

В Києві очікується туман

В ДСНС розповіли, що сьогодні найближчим часом у Києві очікується туман️. Також очікується, що він буде і на півдні та сході області.

Погіршення погодних умов триватиме до кінця доби, вночі та вранці 26 листопада,

– попередили там.

Зазначається, що прогнозована видимість становитиме 200 – 500 метрів. Це означає I рівень небезпеки, жовтий.

В ДСНС наголосити, аби жителі регіону були обережними та дотримувалися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, що вранці 25 листопада у Києві повідомляли про погіршення якості повітря. Зокрема, спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря на лівому березі, радіаційний фон був у нормі.

У КМВА вказували, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря на лівому березі були метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру.