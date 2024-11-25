25 листопада у Дарницькому та Дніпровському районах Києва зафіксовано підвищений рівень забрудненості. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на КМВА та КМДА.

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Що відомо про забруднення повітря у Києві

Основною причиною такої ситуації можуть бути метеорологічні умови, зокрема слабкий вітер, який не сприяє розсіюванню забруднювальних речовин. Моніторингові станції міста показують, що на окремих вулицях столиці індекс якості повітря значно перевищує допустимі норми.

Зокрема, високі показники забруднення зафіксовано на Харківському шосе (індекс 82) та на вулиці Архітектора Вербицького (індекс 77). Водночас на проспекті Європейського Союзу, вулицях Щусєва, Турівській, Берестейському проспекті та Китаївській рівень забруднення залишається низьким.

Стан повітря у Києві / КМВА

Експерти нагадують, що при високому рівні забрудненості повітря важливо дотримуватися рекомендацій: залишатися вдома, зачиняти вікна, уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо в домі є очищувач повітря, його варто використовувати на максимальній потужності. Стан повітря змінюється динамічно, тому ситуація перебуває під постійним контролем.

Забруднене повітря у столиці: